СМИ сообщают о предстоящей «Королевской битве» «всех против всех» в Сирии за авиабазу Абу ад-Духур. Сообщается, что в сражении сойдутся войска правительства Сирии, группы террористов и боевики практически разбитой запрещенной в РФ террористической организации ИГ*.

Ряд СМИ сообщает о том, что в Сирии, несмотря на объявления о полном разгроме ИГИЛа и победе над террористами, еще состоится битва боевиков против правительственных войск и лояльных формирований. Так, утверждают журналисты, бойня начнется из-за стратегически важного для всех объекта – авиабазы Абу-ад-Духур.

Несмотря на то, что войска правительства Сирии анонсировали полное освобождение базы от боевиков, местные издания и источники сообщают, что битва только начинается и террористы базу не покидали.

Как утверждают эксперты, «Королевская битва» может стать итоговым боем, которые определит весь исход кровопролитной войны. В битве сирийских военных против боевиков групп террористов пострадали и погибли множество военных и местных жителей. Сирии помощь в борьбе с боевиками оказывает ряд стран, но террористы упорно не сдают свои позиции, несмотря на масштабные поражения.