Садальский сравнил Путина с Брежневым

Скандально известный актёр Станислав Садальский сравнил действия президента Российской Федерации Владимира Путина с секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Поклонники творчества актёра попросили комментариев после череды обвинений коллег и действующего российского лидера.

«Леонид Брежнев:-Меня сегодня согревает мысль, что у поколений революционных борцов, строителей первых пятилеток, воинов Отечественной войны выросла достойная смена.(прекрасные слова Леонида Ильича) Трудно не согласится!?Валерия и Иосиф Пригожин стали доверенными лицами. Люблю их за честность», - написал Садальский к карикатуре на Владимира Путина. На снимке, взятом из социальной сети «Одноклассники, изображён Брежнев с лицом Путина.

Стоит отметить, что поклонники творчества Садальского негативно отозвались о таком комментарии актёра. Они призвали забрать свои высмеивания назад, а также написать, кого лично Садальский видит следующим президентом России. «А сам то ты за кого, если даже коллег своих не уважаешь», - написал один из подписчиков.