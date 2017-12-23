ЦИК проинформировал о иностранных счетах Грудинина

Кандидат в президенты Российской Федерации от КПРФ Павел Грудинин, во время регистрации своей кандидатуры имел в своем распоряжении до пяти счетов в австрийских банках, про существование которых он забыл, во время подачи своих документов в ЦИК. Об этом рассказал представитель Избиркома Борис Эбзеев.

Общее количество находящихся на хранении финансовых средств неизвестно, однако подчеркивается, что на одном из них сумма остатка достигает 16 млн рублей. Помимо этого стало известно, что в распоряжении Грудинина находятся и ценные бумаги, хранящиеся все в том же банковском учреждении.

Отметим, что выборы президента России пройдут 18 марта. В то время как избирательная компания была начата в декабре минувшего года. Как информирует ЦИК, инициативу принятья участие в выборах выразили 69 потенциальных кандидата.