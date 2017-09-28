Владимир Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин осуществил встречу с регулярными членами Совета Безопасности РФ. В ходе встречи коснулись темы регулирования сложившейся ситуации в Сирии, а также разрешения северокорейского кризиса. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так, в результате встречи были затронуты вопросы функционирования зон деэскалации в республике, а также коснулись предстоящего проведения Конгресса сирийского национального диалога, который запланирован в Сочи в конце января.

Помимо этого, глава России осведомил всех участников совещания о том, что недавно состоялась телефонная беседа с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Отметим, что ранее Владимир Путин подчеркнул, что нападение на российские военные объекты в Арабской республике осуществляются с целью нарушения отношений с партнерами, в том числе и Турцией.