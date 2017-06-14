Госдума в первом чтении приняла закон о СМИ-иноагентах

12 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иноагентных СМИ на территории России. Под закон об иноагентах попадают и блогеры, которые представляют СМИ и имеют иностранные финансовые вливания.

Как известно, документ был вынесен на рассмотрение депутатов 19 декабря 2017 года. В итоге, законопроект приняли в первом чтении, без поправок и спорных моментов. Новый закон предусматривает обязанность иностранных СМИ регистрироваться в России юридическим лицом. Помимо этого, иноагентом могут признать и физлицо.

Как отмечается, блогеры под закон не попадают. Но, если блогер представляет СМИ и его работу финансируют иностранные источники, то и против него будет применяться закон об иноагентах.

Также отмечается, что пользователи Сети, размещающие информацию из СМИ-иноагентов на своих страницах, будут должны указывать категорию издания и уточнять, что информация получена из источников-иноагентов.

Как сообщалось ранее, Совфед запретил посещать палату журналистам, представляющим СМИ-иноагенты. Признанные иноагентами СМИ получили запреты на доступ во многие государственные учреждения России.