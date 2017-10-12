Захарова рассказала о «животном страхе» США перед Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рекомендации Госдепартамента США воздерживаться от поездок в России стимулируют развитие «животного страха» американцев. По словам Захаровой, власти США лишь провоцируют антироссийские настроения.

В ответ на рекомендации жителям США воздержаться от поездок в Россию, которые выдали в Госдепартаменте, Захарова высказалась о мотивах таких слов и дала им оценку. Так, по мнению представителя МИД России, опубликованные 10 января указания, вызывают у нее недоумение.

По словам Марии Захаровой, в рекомендациях Россия представлена как страна, которую не стоит посещать из-за небезопасности. Также в рекомендации указывается нестабильная ситуация России, которая в любой момент может превратиться в абсолютно непредсказуемое. Захарова назвала такую рекомендацию лишь попыткой стимулировать развитие антироссийских настроений. Также она отметила, что такие действия могут увеличить «животный страх» американцев перед Россией.

Мария Захарова отметила, что Великобританию, Францию и Испанию, где случались теракты, Госдеп в список стран, не рекомендованных к посещению, не внес.