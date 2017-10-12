Трамп оправдался за свои слова о "странах-гадюшниках"

Президент США Дональд Трамп решил оправдаться за свои слова о "странах-галюшниках" после критики правозащитников. Он отметил, что использовал довольно жесткие выражения на встрече, где обсуждалась проблема мигрантов, но добавил, что выдвинутые на этой встрече требования по приему мигрантов из бедных стран были еще жестче.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп на встрече с сенаторами заявил о том, что США не нуждается в мигрантах из "стран-гадюшников". Тогда группа сенаторов отправилась в Белый дом для того, чтобы предложить Трампу компромиссное соглашение, которое касается мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

На своей странице в социальной сети после критики правозащитников Трамп написал, что слова, которые он использовал во время заседания по DACA, были жесткими, но это не язык, который он использовал. По его словам, действительно жестко - это выдвинутое бредовое предложение, большой шаг назад по DACA.

Стоит отметить, что экс-президент Мексики Висенте Фокс уже успел раскритиковать и напомнить Трампу о его "мигрантских корнях".