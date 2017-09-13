Жириновский призвал депутатов сброситься по миллиону на его предвыборную кампанию

Владимир Жириновский обратился к депутатам Госдумы с просьбой сброситься ему по 1 миллиону рублей на его избирательный счет предвыборной кампании. «Цифра круглая – единица и 6 нулей, не ошибетесь», - заявил Жириновский.

По словам Жириновского, он, как единственный кандидат-депутат на пост президента, может претендовать на материальную помощь от других депутатов Госдумы. Таким образом, утверждает политик, депутаты смогут проявить солидарность и помочь развитию его кампании.

Так, утверждает Жириновский, каждый из 450 депутатов может положить по 1 миллиону рублей на его счет предвыборной кампании. Он также добавил, что с суммой сложно ошибиться, так как в ней 1 единица и 6 нулей.

По словам Жириновского, если в выборах решит участвовать еще один депутат, то и ему можно будет собрать помощь от коллег по Думе. Политик предложил депутатам переслать на его счет деньги онлайн или же из дома. Также он подчеркнул, что деньги можно переводить до вечера 12 января. в конце он добавил, что если депутаты не помогут ему с кампанией, то «20 марта будем с вами разбираться».