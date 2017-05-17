Захарова: Украинцев на Тверской похищают русские Деды Морозы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления МИД Украины об опасности для украинцев, въезжающих в Россию, «полным абсурдом». Также она указала, что слова о «билете в один конец» могут содержать в себе долю правды.

Как утверждает Захарова, забота МИД Украины и своих гражданах такими заявлениями проявляется в весьма своеобразной форме. Она утверждает, что в словах о «билете в один конец» могут содержать в себе долю правды.

Так, отметила Захарова, украинцы могли оценить праздничное украшение Москвы и решить остаться в России подольше. Также она заявила, что СБУ переживала, что украинцев могут похитить Деды Морозы в Москве.

Все происходящее в СМИ и на телеканалах Украины, касающееся подобных заявлений, Захарова назвала «полным абсурдом». Так, представитель МИД прокомментировала заявления украинских политиков и дала свою оценку словам из Украины.

Ранее уже сообщалось, что Захарова рассказала о друзьях в Госдепе США. Женщина-политик пообщалась с журналистами и ответила на их вопросы о том, общается ли она с кем-то из американского правительства.