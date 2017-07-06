ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина на выборы-2018

Центральный избирательный комитет 12 января зарегистрировал 259 человек в качестве доверенных лиц Путина на предстоящих выборах президента. В список вошли такие люди как Маргарита Симоньян, Полина Гагарина и Леонид Якубович.

Как сообщается в ЦИК, список доверенных лиц был утвержден на заседании комитета. Людям, которых внесли в список и сделали доверенными лицами Путина, выдадут специальные удостоверения.

По данным, представлять Путина в качестве кандидата на пост президента на выборах будут люди из разных сфер. Так, в список попали телеведущие, редактора изданий, артисты, певцы, медики и директора различных организаций.

Среди них Маргарита Симоньян, Николай Цескаридзе, Леонид Якубович, Полина Гагарина, Владимир Винокур и другие. Сообщалось, что в списки могут попасть около 500 человек. Однако, в ходе заседания и обсуждения кандидатур, статусы доверенного лица Путина получили лишь 259 человек. По законам, такой список может состоять из 600 человек.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в начале февраля приедет в Ростов-на-Дону. Мероприятие состоится в рамках предвыборной кампании. Точная дата пока не сообщается, лишь известно, что визит состоится в начале февраля.