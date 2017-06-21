Песков: Санкции США против России не останутся без адекватного ответа

Новые санкции, которые власти США намерены наложить на России, не останутся без ответа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что реакция Путина станет известна после опубликования списка санкций.

По словам Пескова, санкции всегда получают в ответ реакцию от страны. В этот раз, указал он, ответ также последует. Однако, пока не известно, что именно предпримет Россия, но отмечается, что реакция будет направлена на защиту интересов Кремля. Дмитрий Песков отметил, что реакцией и планом ответных действий будет занимать Путин.

Президент России намерен принять решения после того, как список новых санкций будет оглашен. Таким образом, заявил Песков, реакция России на санкции будет адекватной, отвечающей интересам страны и демонстрирующей ответные ограничения в сторону США.

Как уже сообщалось в СМИ: Под новые санкции США могут попасть 50 человек из России. Песков в ответ на такие новости ответил, что для комментариев и реакции нужно дождаться подтверждения данных. Точный список санкций и план действий США будет известен после презентации доклада американских политиков.