Песков передачу оружия из Крыма Украине назвал жестом доброй воли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал передачу Украине военной техники из Крыма проявлением жестом доброй воли. Такие меры, отметил Песков, были приняты для попытки урегулировать конфликт, сложившийся на Востоке Украины.

Как сообщил Песков, Путин решил продемонстрировать желание урегулировать сложившуюся конфликтную ситуацию с Украиной. Для этого он предложил отдать Киеву оружие и корабли, расположенные в Крыму. Реакция Украины на такое предложение пока не известна и Песков предложил отложить более расширенное комментирование ситуации до ответа Киева.

Для осуществления задуманного, указал Песков, понадобятся дипломаты и военные, которые должны будут прийти к общему решению и огласить итоги. По мнению Пескова, такое предложение Украине может расцениваться как «очередной жест доброй воли».

Своим поступком Путин надеется сгладить конфликт на Донбассе и показать готовность России выйти на путь диалога. Однако, в Украине считают данное предложение сомнительным и некоторые политики и военные уже заявили, что перевоз оружия из Крыма на территорию Украины может состояться лишь при тщательной проверке всех аспектов.