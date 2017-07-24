Трамп заявил о продаже Норвегии истребителей из компьютерной игры

Президент США Дональд Трамп рассказал о продаже Норвегии истребителей из игры Call of Duty. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Трамп похвастался тем, что США продала Норвегии истребители из компьютерной игры. Он отметил, что в ноябре прошлого года Вашингтон уже начал поставлять первые истребители F-52 и F-35. Всего, как заявил Трамп, они отправили 52 истребителя.

В издании уточнили, что вероятно, Трамп просто запутался в цифрах. Так, он соединил название существующего истребителя и число 52, то есть общее количество истребителей, которое США поставили Норвегии.

Стоит отметить, что в настоящий момент ни пресс-секретарь Белого дома, ни создатель игры Call of Duty пока никак не отреагировали на слова американского президента.