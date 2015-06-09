Гаити потребовало от США объяснений после слов Трампа о «грязных дырах»

Посол Гаити в США Поль Альтидо прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что Гаити и ряд других африканских стран являются «грязными дырами». Он настоятельно потребовал объяснить это.

Правительство Гаити возмущено отношением к их государству властей Соединенных Штатов Америки. Накануне их лидер Дональд Трамп нелестно высказался о мигрантах из Гаити других стран Африки, как о тех, кто приезжает из «грязных дыр». Это очень возмутило глав таких государств, и некоторые уже высказались по этому поводу. Посол Гаити также подчеркнул, что государство не намеренно терпеть такое отношение, хотя и предположил, что Трамп плохо образован либо не владеет правдивой информацией. Он потребовал, чтобы американский президент лично объяснил, почему сказал такую фразу.

До этого зарубежные издания описали реакцию некоторых глав африканских стран. Они единогласно подчеркнули, что такие высказывания – ничто иное, как расизм в чистом виде.