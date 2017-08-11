Владимир Путин в начале февраля приедет в Ростов-на-Дону

Президент России Владимир Путин в скором времени может посетить Ростов-на-Дону в ходе своего турне по регионам. Точная дата, когда Путин приедет в Ростов, пока неизвестна, лишь отмечается, что это может произойти в начале февраля.

Как известно, 10 декабря 2017 года Владимир Путин начал турне по регионам России. Так, вначале президент отправился в Тверь, теперь же отмечается, что в течение ближайших трех недель Путин может посетить еще восемь регионов России. По предварительным данным, одним из регионов, который планирует посетить президент, станет и Ростов-на-Дону.

Таким образом, жители Ростова смогут встретиться с президентом и обсудить с ним беспокоящие их темы. Сообщается, что помимо Ростова, Путин также может посетить Волгоград, Екатеринбург, Казань, Петербург и Ленобласть, а также Ульяновск.