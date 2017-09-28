В Украине опровергли свою причастность к атакам на базы России в Сирии

В Украине прокомментировали информацию о том, что военные базы России в Сирии атаковали они. Представитель главы Министерства обороны Виктория Кушнир назвала это ничем иным, как информационной атакой.

Киев отрицает свою причастность к тому, что не так давно произошло с российскими базами в Сирии. На них было совершено нападение беспилотников, каждый из которых нес в себе разрушительную силу десяти бомб. Они не смогли нанести военным существенного вреда, так как были вовремя перехвачены. После их исследований выяснилось, что в боеприпасах присутствовало вещество, которое производят на специальных заводах. Такой завод есть и в Украине в Сумской области. По этой причине в России считают, что Киев причастен к нападению.

Эту информацию поспешили опровергнуть в Министерстве обороны Незалежной. По словам его представителя, Россия ведет информационную атаку, однако все это не спроста. По их мнению, она пытается скрыть из виду то, что сейчас творит в Крыму, а также на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик.