Жириновский пообещал "уничтожить" Украину в случае применения оружия США против Донбасса

Во время политической передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил "уничтожить" украинского политолога Вадима Трюхана. Жириновский сорвался после обсуждения американского оружия, которое доставили на Украину.

В ходе передачи украинский политолог рассказал, что в Украину доставили оружие из США, и отметил, что если Россия будет вмешиваться, то будут "огромные жертвы". Жириновский не стал терпеть подобных высказываний, назвал Трюхана "подонком" и "негодяем" и отметил, что если Украина попробует применить это оружие против жителей Донбасса, то на месте украинской армии останется один большой котлован.

Он выкрикнул, что все "голые пойдут под Киев". Также лидер ЛДПР заявил, что Украине придется ответить за каждого, кто был убит на Донбассе, а также то, что конфликт будет окончен развалом Украины.

Назвав все происходящее цирком, Трюхан не стал терпеть оскорбления и угрозы, просто покинул студию.