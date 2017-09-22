Ким Чен Ын рассказал, насколько долго выдержит КНДР ввиду санкций ООН

Глава КНДР Ким Чен Ын рассказал, сколько лет она выдержит, живя с введенными санкциями. Ссылаясь на его слова, ЦТАК сообщает, что Северной Корее все нипочем, будь они введены даже на 100 лет.

Накануне стало известно о собрании северокорейского лидера Ким Чен Ына со специалистами Государственной академии наук, в ходе которого они обсудили достижения КНДР в области технологий, а также введенные не так давно против нее санкции ООН.

Глава КНДР похвалил представителей академии наук за то, как благодаря им быстрым темпом идет развитие в стране. По его словам, она никогда не пропадет, существуй в ней и дальше такие «светлые головы». Ким Чен Ын заявил, что ему все равно на введенные Советом Безопасности ООН санкции. Он объяснил, что в государстве достаточно развита как наука, так и техника. Северная Корея является самодостаточной страной со стабильной экономикой. По этим причинам ее лидер уверен, что трудностей не возникнет даже несмотря на эти ограничения, и КНДР просуществует с ними благополучно еще 10, а если будет нужно, то и 100 лет.