СМИ: Под новые санкции США могут попасть 50 человек из России

В СМИ появилась информация о том, что грядущий «кремлевский доклад» США может затронуть санкциями 50 жителей России, приближенных к Кремлю и власти. Помимо этого, санкциями обложат и родных всех 50 россиян, что расширит ограничения на почти 300 человек.

Как сообщается в СМИ, из источников в правительстве США стало известно, что в грядущем докладе американских политиков могут быть указаны имена 50 человек, которые «приближены к власти России». На этих людей США наложит санкции, ограничения коснутся и родственников «приближенных к Кремлю».

Доклад должен быть представлен до 29 января 2018 года. Им занимается Министерство финансов США. Санкции будут наложены в рамках соблюдения закона, утвержденного Дональдом Трампом. Этот закон подразумевает противодействие противникам США методом введения против них санкций.

Имена тех людей, против которых могут быть введены ограничительные меры от США, не сообщаются. Однако, в СМИ отмечается, что доклад будет готов к указанному выше сроку без опозданий.