В США напуганы успехами Китая в космической отрасли

На заседании Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам пообщались на тему стремительно развивающейся в Китае космической отрасли. Их пугает, с какой скоростью в Поднебесной растут инвестиции в соответствующие производство и исследования.

В последнее время Китай поднялся на сцене спутниковой отрасли. Это здорово обеспокоило американских представителей по вооруженным силам. Настолько, что этот вопрос подняли как главный на заседании. После их обсуждения осветило издание Space News.

Свое мнение по этому вопросу высказал Дуг Ламборн, конгрессмен Палаты. По его словам, китайские разработчики достигли уже достаточно больших высот в космической отрасли, и это угрожает США. За последние несколько лет там было выпущено порядка сорока космических аппаратов.

Угроза состоит в том, что Пекин предлагает свой товар по доступной цене. Этот фактор поможет ему переманить покупателей из Нигерии, Венесуэлы и других не столь развитых в экономическом плане стран. В результате он составит конкуренцию известной американской фирме Boeing и станет одним из ведущих стран в области технологий.