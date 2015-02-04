Россия предложила вернуть Украине боевую технику из Крыма

Президент России Владимир Путин предложил властям Украины забрать боевую технику, которая на данный момент находится в Крыму. Возврату подлежат авиатехника и военный флот.

Владимир Путин заявил, что может вернуть Украине военную технику, которая на данный момент находится в Крыму. Президент уточняет, что ее состояние оставляет желать лучшего, однако тут же добавляет, что ею никто не пользовался, но и не обслуживал. Все эти годы она стояла и портилась. Путин сообщил информационным агентствам, на полуострове остались еще десятки военных кораблей и самолетов. Всю эту технику может забрать Украина.

По словам президента, это печально, что страны, которые должны быть как родные, сейчас в таких недружелюбных отношениях. Тем не менее, он добавляет, что надеется на налаживание ситуации и мира между Россией и Украиной после того, как спадет вопрос о Донбассе.