Путин: Поставившие на Навального США "прокололись"

Владимир Путин считает, что США, поставившие на кандидатуру Алексея Навального на грядущих выборах, "прокололись". Таков был его комментарий на встрече с руководителями СМИ.

Президент поделился своими мыслями относительно критики американского правительства относительно недопуска оппозиционера. Прежде всего он отметил, что любое государство останется недовольно вмешательством в его внутренние дела, прозрачно упрекнув Госдеп и намекнув на то, что российские выборы не касаются США.

Затем Владимир Путин обратил внимание, что Алексей Навальный не стал единственным политиком, кандидатуру которого отклонили. Тем не менее, Соединенные Штаты не упомянули других людей, что даёт возможностях предположить о субъективной заинтересованности Запада. Глава Российской Федерации считает, что подобные высказывания можно расценивать как свидетельство того, что Белый Дом планировал получить своего человека в руководстве страны. Поэтому американцам лучше хранить молчание.