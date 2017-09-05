Путин охарактеризовал Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком

Владимир Путин охарактеризовал Ким Чен Ына, как грамотного и зрелого политика. Такую позицию он выразил на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств.

Президент России считает, что глава КНДР благодаря наращиванию ядерного потенциала и производству ракет дальнего поражения решил стратегическую задачу. Защитив себя от угроз со стороны вероятных противников со всего земного шара, Ким Чен Ын теперь заинтересован в дипломатическом улаживании конфликта, который развернулся в процессе подготовки оборонной промышленности.

По мнению российского лидера, все ещё существует вероятность денуклиаризации Северной Кореи. Он отметил, что это очень непростая задача, однако вполне достижимая при аккуратном подходе и цивилизованных переговорах. Владимир Путин утверждает, что для достижения успеха все оппоненты должны быть уверены, что безопасность их государства может быть обеспечена без ядерного вооружения.