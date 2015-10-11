Владимир Путин назвал атаку беспилотников на российскую базу в Сирии провокацией для срыва установленных договоренностей. Так президент заявил во время встречи с руководствами инфоагентсв и печатных изданий.

Глава Российской Федерации отметил, что организаторами провокации точно была не Турция. Российские спецслужбы имеют сведения о тех, кто исполнили акцию, а также о сумме, которую они получили за свои услуги. Он обратил внимание, что исполнители замаскировали устройства под кустарный уровень производства. Несмотря на этом, можно заметить высокотехнологичные элементы, которые свидетельствуют о качественной подготовке к нападению.

Политический лидер отдельно подчеркнул негативных характер инцидентов. По информации Владимира Путина, атака была спланирована для дестабилизации отношений РФ с Ираном и Турцией. Он уверяет, что российская сторона не будет реагировать на провокацию и поведет себя "солидарно".