Соколов: Строительство МЦД не сможет помешать москвичам

Строительство Московских центральных диаметров не смогут помешань перемещению москвичей, потому как будет проводиться в местах отвода железнодорожных путей. Так пообещал Максим Соколов, глава Минтранспорта России.

Министр поделился с журналистами, что накануне Нового года ведомство в сотрудничестве с правительством столицы и области создали план строительства. Проект начнут воплощадь с 2018 года и после реализации он сможет обеспечить пассажиропоток на одном уровне с МЦК.

До конца 2019-го намерены закончить работу над северо-западным и юго-западным диаметрами. Максим Соколов отметил, что они не должны привести к дискомфорту столичных жителей, ведь работы будут проходить с учетом уже налаженной инфраструктуры.