Собчак "попалась" на проведении корпоративов на Бали во время предвыборной кампании

Пользователи социальных сетей обсуждают поездку кандидата на пост президента России Ксении Собчак на Бали. Сотрудник ФБК Георгий Албуров на своей странице в соцсети разместил пост с паблика "Протестная Москва", в котором утверждается, что Собчак прилетела на Бали провести корпоратив.

Пользователи соцсетей обвинили Собчак в том, что вместо того, чтобы собирать подписи за свое выдвижение на пост президента, она ведет корпоратив для миллиардера Александра Рослякова. Данный пост прокомментировал и оппозиционер Алексей Навальный, которого не допустили к участию в выборах. Он оставил довольно саркастичный комментарий: "Отличный сбор подписей".

В подтверждение своих слов Албуров также прикрепил фотографию исполнителя Андрея Алексина, который запечатлен вместе с Собчак. На фото своей геометка отеля The Laguna, A Luxury Collection Resort & Spa, который как раз находится на Бали.

Телеведущая решила отреагировать на данный пост и отметила, что в Индонезии она собирает деньги на кампанию и вовсе не ведет никаких корпоративов. Собчак отметила, что она "как угорелая" летает туда-сюда, ведет переговоры со спонсорами, контролирует сбор подписей и посещает свои штабы. Телеведущая заявила, что ей надоело бороться с провокаторами и лгунами, и посоветовала избирателям никого не слушать.

Помимо этого Собчак отметила, что лучше бы различные провокаторы боролись с Владимиром Путиным, а не с ней.