Армия США будет манипулировать людьми через соцсети

Армия США намерена использовать специальных ботов чтобы следить за пользователями мировой Сети посредством ботов. Они ждут заявок от программистов по размещенному тендеру.

Американские вооруженные силы требуют от разработчиков, чтобы программное обеспечение умело переводить на английский язык различные материалы, в том числе мультимедийные, с арабского, французского, пушту, фарси, урду, русского и корейского. Кроме того, софт должен самостоятельно проводить мониторинг отдельно взятых сегментов пользовательской аудитории. Для этого его нужно наделить способностью анализировать разговорные, сленговых выражений, грамматическим различия, сокращения и пиктограммы, которые свойственны обмену информацией в социальных сетях.

Кроме всего прочего, в требованиях указано, что в программу стоит внедрить алгоритмы автоматического определения характера позитивных, нейтральных и негативных сообщений. Это нужно реализовать таким образом, чтобы на основе собранных данных продукт умел определять степень вероятного воздействия на конкретное сообщество.