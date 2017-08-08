Ассанджу одобрили гражданство Эквадора

12 декабря правительство Эквадора одобрило кандидатуру Джулиана Ассанжа и предоставило ему гражданство. Об этом 11 января со слов главы МИД Марии Фернанды Эспиносы Гарсес написало агентство Reuters.

Во время пресс-конференции министр внутренних дел отметила, что основатель ресурса WikiLeaks самостоятельно подал прошение о натурализации. Она отмечает, что власти латиноамериканской страны имеют полномочия делать людей своими гражданами для обеспечения лучшего уровня защиты от политического давления. При этом Эквадор обратился к Великобритании с просьбой о дипломатическом статусе для Джулиана Асанжа, однако получил отказ.

С 2012 года натурализированный эквадорец находился в лондонском посольстве Эквадора в рамках политического убежища. США преследует его за деятельность созданной им организации, а Швеция могла экстрадировать Джулиана Асанжа для ответа перед американским законодательством.