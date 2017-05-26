Туск: Польша может провести референдум для выхода из ЕС

Правительство Польши может организовать выход из Евросоюза путем референдума, в случае прекращения финансирования. Такое заявление главы Евросовета Дональда Туска приводит издание The Telegraph.

Европейский чиновник утверждает, что правящая в стране партия "Право и справедливость" видит положительные стороны членства в ЕС лишь в получении средств. При этом она рассматривает гарантии безопасности, законодательство и общий рынок. Если же ситуация потребует от Польши ответного финансового вливания, то власти, как предполагает Дональд Туск, убедят население в необходимости покинуть организацию.

Политик подчеркивает, что члены Европейского парламента уже не верят, но все ещё надеются на то, что страна останется в составе ЕС. Конфликт между ними начался в декабре, когда критика новой судебной системы Варшавы достигла пика. ЕК решился на санкции и начал процедуру, способную лишить Польшу права голосовать в рамках Совета.