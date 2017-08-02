США отказались оформить въездную визу руководителю Генштаба Сербии

Посольство США отказалось оформить въездную визу глава Генштаба войск Сербии для Любиша Диковича. Такую информацию 11 января подтвердили в сербском Минобороны.

Министр обороны Александр Вулин утверждает, что американцы пока никак не аргументировали свой отказ. Он заявил, что Белград намерен требовать объяснений от дипломатической службы. Чиновник предполагает, что в посольстве ошиблись и отклонили прошение для поездки по приглашению США.

Александр Вулин подчеркнул, что сербская армия гордится своим военным руководством и не игнорировать подобное отношение. Он выразил надежду, что США передумает, ведь подобные поступок по отношению к первому чину в армии демонстрирует предосудительное отношение ко всем вооруженным силам. Это, в свою очередь, отрицательно скажется на общих взаимоотношениях между государствами.