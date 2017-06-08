Антоний Мачеревич стал руководителем комитета по смоленской авиакатастрофе

Экс-министр обороны Польши Антоний Мачеревич стал руководителям комитета, расследующего авиакатастрофу под Смоленском, в которой разбился Ту-154М с польским президентом на борту. Об этом 11 января написало агентство Niezalezna.

Антоний Мачеревич был одним из организаторов правительственного подкомитета и склоняется к версии, что самолёт упал по причине взрыва на борту. СМИ уведомляет, что бывший глава Минобороны возглавит работу и подготовит доклад, который намерены представить в апреле 2018-го - на 8-ю годовщину аварии.

10 апреля 2010 году во время крушения погиб Лех Качиньский, который тогда занимал пост президента Польши. Спустя год комиссия назвала причиной трагедии снижение авиатранспорта при плохой видимости и запоздалый уход на второй круг. Поляки также отметили в отчете, что экипаж не отреагировал на сигналы системы TAWS, предупреждающей о столкновении с землей.