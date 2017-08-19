Глава Минтранса считает любимым транспортом велосипед

Глава Минтранса считает велосипед любимым видом транспорта. Об этом Максим Соколов заявил на пресс-конференции 11 января.

Министр транспорта рассказал, что любит кататься на велосипеде и старается делать это практически ежедневно в летний и осенний период года. Он также сообщил, что не пытался доехать на излюбленном транспорте до места работы. Из-за проживания за МКАД чиновник никогда не заезжает в Москвы и уж тем более не приезжал в Министерство.

В то же время Максим Соколов подчеркнул, что многие его сотрудники и коллеги добираются на работу именно на велосипедах. Среди прочих, он отметил заместителей министра и директоров департаментов. Для этих целей возле Минтранса даже оборудовали стоянку, которая не пустует. По словам министра, сам он не так давно колесил по Екатеринбургу и Казани.