Избирательный штаб Путина полностью сформируют за 3-4 дня

Избирательный штаб баллотирующегося в президенты России Владимира Путина закончат формировать за 3-4 дня. Так 11 января пообещала сопредседатель Елена Шмелева.

Представитель организации уточнила: точкой окончания процесса станет запуск работы сайта. К этому моменту соответствующие люди займут все долности в штабе. Домен веб-ресурса объявят уже сегодня. Елена Шмелева добавила, что сайт, общественная приемная и "горячая линия" станут доступны в первые дни будущей недели.

Днём ранее СМИ объявили, что Владимир Путин назначил на посты сопредседателей Елену Шмелеву, главу центра одаренных детей "Сириус", Александра Румянцева, директора Национального исследовательского центра детских заболеваний имени Дмитрия Рогачева, а также Сергея Когонина руководителя предприятия "КамАЗ".