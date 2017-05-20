Госдума предупреждает об организованной Киевом "атаке дронов" на Крым

Киев готовится организовать по отношению к Крыму "атаку дронов". Об этом предупреждает Руслан Бальбек, крымский депутат Государственной Думы.

По информации парламентария, в скором времени украинские спецслужбы проведут диверсионное нападение при помощи беспилотников, которое обставят под видом сопротивления крымско-татарского народа. Он отмечает, что украинцы не рассчитывают на большой успех самой атаки. Главная цель диверсантов - спровоцировать волнения в информационной среде.

Тактика атакующих напоминает аналогичные события в сирийской базе Хмеймим. Согласно плану, американский разведчик "Посейдон" из нейтральных вод должен передать координаты целей и корректировку направления украинским беспилотникам.

Руслан Бальбек утверждает, что о готовящейся операции стало известно от информаторов среди крымских татар, проживающих в Украине.