Захарченко объявил о выборах в ДНР осенью 2018 года

Выборы в самопровозглашенной республике ДНР планируют провести осенью 2018 года. Об этом 11 января объявили в "Донецком агентстве новостей", ссылаясь на слова главы Александра Захарченко.

Действующий руководитель Донецкой Народной Республики подтвердил, что намерен участвовать в предвыборной гонке, если жители республики выразят ему своё доверие.

В декабре 2017-го в ДНР приняли поправки к Конституции, увеличившие срок правления руководителя и депутатов. Отныне глава и парламентарии будут занимать свои посты на пять лет. Действие законопроекта не распространяется на действующих чиновников. Первые выборы в непризнанном регионе организовали 2 ноября 2014 года. На них Александр Захарченко победил с большим отрывом, получив в три раза больше избирательской поддержки, нежели два его оппонента вместе взятые.