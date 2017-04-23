В Московской области к уборке снега привлекли 6,6 тысяч работников

6,6 тысяч работников коммунальных служб привлекли к уборке снега в Московской области. Об этом написали в пресс-службе Дмитрия Пестова, запредседателя областного правительства.

Такое количество человек понадобилось для расчистки подмоковных дворов от снежных сугробов и оледенения. В объявлении сообщается, что помимо этого в уборке участвует 1,6 тысяч единиц специальной техники. Если погодная ситуация усугубится, количество рабочих рук смогут увеличить.

Коммунальщики очищают дворовые территории, тротуары, пешеходные дорожки, проходы к остановкам транспорта или значимым местам. Дорожкам для пешеходов, как отмечено, уделяется повышенное внимание. Для безопасности местных жителей их, а также ступеньки, обрабатывают противогололедными веществами. Этих средств закупили в достаточном количестве - более 210 тысяч кубометров. Для вывоза снежных масс в Подмосковье подготовили 220 площадок для его сброса.