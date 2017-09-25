Слуцкий: наблюдателей ПАСЕ не пригласят на выборы президента России

В Госдуме считают, что не нужно приглашать наблюдателей от ПАСЕ на грядущие выборы президента России. Так заявил Леонид Слуцкий, возглавляющий комитет по международным делам.

Депутат отметил, что бессмысленно просить о помощи с контролем представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы, ведь Российская Федерация уже третий год на привлекается к работе организации. Леонид Слуцкий рассказал, что списки других структур, сотрудников которых можно пригласить, ещё формируются. В них могут войти БДИПЧ ОБСЕ или МПА СНГ.

Ранее вице-спикер российского парламента заявил о том, что страна не отправит своих делегатов на январскую сессию ПАСЕ. Причиной Петр Толстой указал тот факт, что ассамблея не внесла в свой регламент поправки о защите национальных делегаций от дискриминации.