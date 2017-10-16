Песков рассказал о читаемых Путиным Telegram-каналах

Пресс-секретарь президента рассказал о том, какие Telegram-каналы достойны прочтения Владимиром Путиным. Об этом Дмитрий Песков рассказал во время ответа журналистам.

По словам главы пресс-службы Кремля, в перечень новостных источников руководителя России попадают лишь те ресурсы мессенджера, которые публикуют информацию, заслуживающую президентского внимания. Подчиненные Владимира Путина отдельно готовят ему дайджест интернет-новостей, которые ему стоит прочесть из-за актуальных сведений.

Дмитрий Песков подчеркнул, что большая часть сообщений политического или околополитического характера, выкладываемая на каналах, имеет очень низкий уровень качества. Ранее он отмечал, что администрация изучает публикации в Telegram, однако объективно оценивают невысокую ценность размещаемой там информации. В то же время, по словам Дмитрия Пескова, эти источники нельзя полностью игнорировать.