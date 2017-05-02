Песков подтвердил переговоры с Палестиной для назначения даты встречи глав государств

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что ведет переговоры с представителем Палестины. Цель этих переговоров – назначить дату предстоящего контакта глав государств. Такие данные передают СМИ 11 января.

Дмитрий Песков на пресс-конференции затронул тему контактов Палестины и России. Журналисты информационных агентств интересовались, как продвигаются успехи в договоренности о встрече глав государств. Ответ пресс-секретаря Кремля был достаточно информативен, хотя и не совсем точен. По его словам, в данный момент он активно ведет переговоры с палестинским представителем. В их результате уже затронута тема необходимости встречи глав государств, однако о точной дате события пока речь не идет.

Какое-то время назад посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль рассказал, что встречу с российскими властями планирует глава их Администрации. Он уже подготовил несколько тем, которые собирается обсудить во время бесед.