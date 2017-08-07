Предсказатель Вольф Мессинг пророчил на 2018 год беды и лишения

Легендарный предсказатель Вольф Мессинг в 20 веке пророчил на 2018 год великие беды и лишения. Его слова недавно напомнили в социальных сетях.

Вольф Мессинг прославился в советскую эпоху, предсказав многие события, в том числе - поражение Адольфа Гитлера и время смерти Иосифа Сталина. Пророк сообщал, что 2018 году Россию ждут сложные проблемы. Однако если она сможет преодолеть этот кризис - то сможет стать поистине развитой и передовой страной.

Согласно предсказанию, процесс начнётся уже в этом году, однако срок окончания неизвестен. СМИ отмечают, что в скором времени стоит ждать экономический подъём посредством роста стоимости энергоносителей. Развитию Российской Федерации будут препятствовать другие государства. Невзирая на действия противников, она всё равно воспрянет и достигнет нового качественного уровня жизни.

Стоит опасаться возможных конфликтов с Китаем. Проблемы будут также во взаимоотношениях с Европой и США. Ключом к разрешению противоречий станет дипломатия. 2018-й, как утверждал Вольф Мессинг, станет непростым для всего мира.