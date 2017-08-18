В Октябрьское депо Москвы поступили первые вагоны трамвая "Витязь-М"

В Октябрьское трамвайное депо Москвы доставили первые два вагона трамвая "Витязь-М". Об этом уведомила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Представители ведомства сообщают, что в скором времени эта модель начнёт движение в центральных, восточных и юго-восточных районах столицы. Главный инженер Павел Хмелев рассказывает, что в 2018 году московский транспорт пополнят ещё примерно сотня новых трамваев. Через год общее количество составит 300 вагонов.

"Витязь-М" отличается от устаревших трамваев бесшумным и очень плавным ходом. Его вместимость составляет 260 человек. При этом машина имеет спутниковую навигацию, стандартные USB-разъемы для зарядки, камеры видеонаблюдения и климат-контроль. Дизайнеры решили отказаться от традиционных турникетов и оборудовали салоны внутренними валидаторами, которые будут считывать данные для оплаты.