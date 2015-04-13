Кот Геннадий из Хабаровска может стать новым президентом России

На место президента страны в России неожиданно явился новый претендент. О желании баллотироваться на пост президента Российской Федерации объявился кот из Хабаровска Геннадий, который популярный среди пользователей социальной сети.

Программу четырехпалого политика уже обнародовали.

Ведущие, репорты, провалившиеся бизнесмены, экстрасенсы - кто только не выдвигал свою кандидатуру на место президента РФ. Однако кандидатура кота переплюнула всех желающих. Кот из Хабаровска довольно популярный в интернет-пространстве.

Всего за несколько месяцев ему удалось собрать больше тысячи фоловеров на его одной из известных страничек в соцсети. Возможно, что после заявления об участии в президентской гонке возрастет количество пользователей, которые активно следят за жизнью кота Геннадия.

Также отмечается, что ему уже удалось начать избирательную компанию, или КОТпанию, прокомментировал сам кандидат. Список не такой уж и большой, но очень близок к народу. Следует подчеркнуть, что Геннадию, с его собственных слов, уже 38 лет, и это значит, что возрастная категория ему точно не помешает.

Слоган нового политика - "Если не Путин, то кот". Через социальные сети Геннадий уже успел пообщаться с Центризбиркомом, заверив, что пойдет как "самовыдвиженец". Насколько далеко зашел кандидат на пути к выборам, на данный момент неизвестно.