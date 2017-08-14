В парке "Сокольники" установили пять ледяных плит для рисования

11 января в парке "Сокольники" установили пять ледяных плит, на которых можно рисовать световыми указками. Об этом объявили на портале мэра и правительства Москвы.

Ледяные полотна установили у центрального входа и стилизовали под старые телевизоры. Они имеют примерно два метра ширины и высоты. Вес составляет около 500 килограммов. Такие холсты создавали при помощи специальных заготовок и заморозки в специальной камере.

Желающие смогут порисовать на них при помощи ультрафиолетовых лучей, который поглощает обработанный краской-люминофором шит, установленный внутри конструкции. По словам Андрея Копосова, художественного руководителя "Сокольников", изображение остаётся светиться не менее 15 минут, переливаясь различными цветами. Подобное зрелище напоминает просмотр телевизора.

Развлечение будет доступно для посетителей до 14 января. В первые два дня акции своё мастерство продемонстрируют квалифицированные художники, которые также проведут мастер-классы с 16 до 19 часов.