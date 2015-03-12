В здании парламента Великобритании вышли из строя сотни туалетов. Поломка произошла из-за прорыва трубы, вследствие чего в трубах упало давление. Как сообщает издание The Sun, в общей сложности неполадки затронули 200 туалетов.

В здании парламента Великобритании произошел неприятный инцидент. Порядка 200 туалетов вышли из строя, из-за чего помещения наполнил неприятный запах. Сообщается, что уже известна причина произошедшего. Как известно, в трубопроводе произошел прорыв. В том месте начала просачиваться жидкость, и тем временем давление упало в остальных трубах.

Особенно это почувствовали сотрудники, чьи кабинеты находятся на верхних этажах. Из-за низкого давления туда вода не доходила совсем. К слову сказать, там работают высокопоставленные парламентарии, однако в этом случае это не сыграло им на руку. После случившегося они потребовали, чтобы премьер-министр позаботилась о быстром ремонте в здании.