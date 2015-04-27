В ЕС объяснили, почему не выплатят Украине остаток помощи в 600 миллионов евро

В Евросоюзе объяснили, почему Украине не выплатят 600 миллионов евро, которые входят в программу финпомощи. В сообщении главы представительства ЕС в Киеве Хьюга Мингарелли указано, что украинские власти не выполнили четыре из 21 обратных обязательства.

Европейский Союз отказал Украине в выплатах остатка суммы, которая была обещана ей в рамках программы финансовой помощи. Глава его представительства в стране также объяснил, чем это обусловлено. По его словам, по отношению к Киеву тоже были предъявлены требования, согласно которым его власти должны были выполнить 21 условия для того, чтобы им была оказана экономическая помощь. В свою очередь они не выполнили четыре из них, поэтому в дальнейших выплатах отказано.

Президент Украины Петр Порошенко уже обратился к еврокомиссии, прося о новой помощи. Исходя из этого, возможно, государству будет назначен новый транш.