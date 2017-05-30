В Госдуме предлагают сменить адрес посольства США в Москве

В Госдуме почтовый адрес посольства США в Москве предлагают сменить на "Североамериканский тупик, дом 1". С такой инициативой выступил Михаил Дегтярев, руководитель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Парламентарий считает, таким образом можно ответить американскому правительству на переименование российского посольства в Вашингтоне именем Бориса Немцова. По мнению Михаила Дегтярева, не политические амбиции Российской Федерации не стоят того, чтобы ради споров изменять административные наименования на Новинском бульваре. Однако Госдума способна символически изменить почтовое наименование.

Михаил Дегтярев утверждает, что в связи с навязчивыми политическими действиями Штатов можно соответствующе назвать проезд между зданиями американского представительства в РФ, ведущий к Дому Наркомфина. Депутат сообщил, что он уже подготовил письменное обращение в Мосгордуму и столичную мэрию.