В Санкт-Петербурге штаб Собчак собрал необходимое число подписей

Предвыборный штаб Ксении Собчак собрал необходимое число избирательных подписей в Санкт-Петербурге. Так организация отчиталась на странице в Facebook.

Северная столица России стала первым городом, где свои подписи в поддержку кандидата "против всех" оставили 2,5 тысячи человек. Это стало возможным благодаря интенсивной работе 85 активистов.

Всего Ксения Собчак, которая баллотируется на президентские выборы от "Гражданской инициативы" собрала в свою пользу около 36,5 тысяч подписей. Это более трети от 100 тысяч, которые ей необходимы для участия в предвыборной гонке. Тимур Валеев, глава региональных штабов, рассказал, что сборы идут согласно запланированному графику. Он также отметил, что штат сборщиков удалось увеличить в два раза.