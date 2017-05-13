Супруга президента Франции нарядилась в цвета флага Китая

Бриджит Макрон, супруга президента Франции, во время визита в город Сиань нарядилась в цвета китайского флага. Об этом рассказало британское издание The Telegraph.

Сопровождая политического лидера на рабочей поездке в Китай, первая леди решила надеть красное пальто, декорированное золотыми пуговицами. При этом оттенок идентичен флагу, а золотые детали символизируют изображенные на нем звезды. Предмет одежды изготовлен французским брендом Louis Vuitton, продуктами которым Бриджит Макрон пользуется часто.

Помимо этого, она надела черные шарф и сапоги на с высоким каблуком и сумкой с алыми вставками. Аналитики журнала Vogue считают Брижит Макрон одной из женщин, которые лучше всего одевались в 2017 году. Журналисты отразили это в опубликованном рейтинге.