В Молдове утвердили закон о запрете новостных программ из России

Адриан Канду, спикер парламента Республики Молдовы, подписал вместо президента Игоря Додона закон о запрете новостных программ из России. Об этом рассказали в парламентской пресс-службе 10 января.

Конституционный суд наделил спикера правом утвердить законопроект, призванный бороться с иностранной пропагандой, после двукратного отклонения государственным лидером. В Конституции прописано, что президент обязан принять решение, если парламентарии дважды проголосовали утвердительно.

Новый законодательный акт регулирует запрет телевизионных и радиотрансляций с передачами информационно-аналитического, военного или политического характера, которые созданы в государствах, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Одно из таких стран является РФ. При этом развлекательные и другие программы разрешены.

Игорь Додон выразил мнение, что подобные ограничения посягают на свободу граждан. В то же время Григорий Карасин, замглавы МИД, считает, что блокировка создаётся именно для пользы народа.