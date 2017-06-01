В Кремле предлагают завлекать на выборы семейными играми и селфи

В Кремле предлагают завлекать россиян на президентские выборы в марте посредством организации семейных видеоигр и селфи-сессий. Об этом российским СМИ рассказали источники в ведомстве.

Администрация президента России разрабатывает для регионов различные проекты, которые помогут улучшить посещаемость избирательных участков. Один из них предусматривает организацию конкурса фотографий, победителям которых вручат ценные призы, такие как iPhone и iPad. Предполагается, что участники будут размещать заявки с селфи-снимками, сделанными на участках.

Кроме этого, в официальных местах голосования намерены устроить выступления популярных артистов и музыкальных исполнителей, а также спортсменов, блогеров, политических деятелей, звезд КВН. В этом случае избиратели смогут пообщаться с кумирами и даже сфотографироваться с ними.